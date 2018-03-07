Дмитрий Маликов признался, что избил собственную супругу

“Приезжаю с работы, время час ночи, Димы нет, телефон молчит. Час, два, три, он не приходит. Вдруг наконец-то приезжает муж, выходит из машины, точнее, его водитель выносит… Весь в блестках, губной помаде. Я набрасываюсь на него с кулаками, а он в ответ как шандарахнет меня…” — вспоминала Елена в мемуарах.

Дмитрий объяснил свой поступок. По его словам, он не хотел сильно бить супругу, просто потерял контроль над собой. По его мнению, подобные ситуации имеют место быть в любой семье.

“Я праздновал свой день рождения, меня друзья накачали. Лена — мудрый человек. Я ей сказал: “Ну, бывает такое, прости”. Она подулась немного, а потом ответила: “На дураков не обижаются”, — поделился Маликов.

Супруги помирились, поскольку долго обижаться на родного человека сложно. Тем более, что жена артиста помогает ему во всем. Ведет дом, отбирает девушек для его клипов, дает советы, как лучше преподнести публике ту или иную песню. По словам Маликова, супруга не ревнует его к известным красавицам — это же издержки профессии.

Певец вспомнил, как познакомился с будущей супругой. Он листал альбом с фотографиями в гостях у друзей. На одном из снимков он заметил невероятной красоты девушку. Артист попросил знакомых организовать встречу.

“Когда я познакомился с Леной, то сразу знал, что у нее есть ребенок, Оленька. Она училась в Австрии первое время, потом вернулась и очень гармонично влилась в нашу семью. Я стал для нее другом”, — поделился Маликов.

Артист заявил, что в их семье большинство решений принимает он.

“В нашей семье последнее слово всегда за мной, и это слово: “Как скажешь, дорогая!” — признался музыкант.

Напомним, месяц назад Дмитрий Маликов с супругой стали родителями во второй раз. У них родился сын. Для рождения ребенка зрелая пара прибегли к услугам суррогатной матери.