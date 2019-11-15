Дмитрий Дибров сообщил о смерти матери

Как рассказал телеведущий, мать не дожила всего три дня до его юбилея. 14 ноября 2019 года телезвезде исполнилось 60 лет. А накануне, 13 ноября, он ее похоронил.
Похороны прошли в Ростове-на-Дону, куда Дмитрий приехал со своей супругой Полиной.
"Представляете, какая странная жизнь. Она не дождалась юбилея сына буквально три дня. Сейчас с женой мы идем с кладбища" - поделился подробностями Дибров.
Он также подчеркнул, что юбилей будет праздновать очень скромно - с несколькими друзьями, семейными парами, а также донскими деликатесами.
По словам Диброва, хотелось погромче отметить 60-летие, но, увы, судьба распорядилась иначе.
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