Для "Игры престолов" снимут несколько финалов

"Я знаю, что в "Игре престолов" планируется снять несколько версий окончания, чтобы никто не знал, что случится. Такое надо делать в случае долгих шоу", — цитирует слова президента канала НВО Кейси Блоуза Evening Standard.

Даже исполнители главных ролей, включая Кита Харрингтона и Эмилию Кларк, не будут знать, какая из версий будет выбрана для показа. По словам исполнительного продюсера сериала Дэна Уайсса, продюсеры не будут даже распространяться о мерах безопасности вокруг съемок, чтобы никто не мог спланировать, как их обойти.

График съемок восьмого сезона "Игры престолов" пока не определен. Ожидается, что он будет показан в 2019 году.

Телесериал, который снимается по мотивам книг Джорджа Р.Р. Мартина "Песнь льда и пламени", снимается компанией НВО с 2011 года.