Всего на вечере было около 2000 почетных гостей - представителей шоу-бизнеса, культуры и искусства, спорта, политики и бизнеса.

Вечер начался в 19 ч., однако гости начали собираться раньше. У входа во дворик стояла очередь длиной около 200 м.

В этой живой очереди журналисты DELFI заметили Гинтараса Ринкявичюса. Он пребывал в хорошем настроении и радовался происходящим в Литве переменам. На мероприятие он пришел один.

"У меня очень хорошее настроение, я рад, что я здесь. Могу пожелать новому президенту крепости, силы, упорства и достижения целей. Я думаю, что что-то изменилось, начался какой-то этап. Это большой праздник. Смена президента – большой праздник", – сказал он.

Ринкявичюс признал, что приятно, что страну возглавит человек, у которого есть семье.

"Радует, что управлять будет человек, у которого есть семья. Но я не хотел бы ничего сравнивать. Я думаю, что жене Гитанаса придется пожертвовать собой, как и его дочерям и ему самому", – сказал мужчина.

В семье 59-летнего Ринкявичюса и его 44-летней жены Донаты Ринкявичене в конце мая родился еще один ребенок, поэтому на прием дирижер пришел один.

"Я сегодня один, моя жена осталась дома с малышом. У нас семинедельный младенец. Он то спит, то не спит. Нерегулярно ест, поэтому мне бежать от быта не приходится.

Я рад быть с семьей. Но это иная радость, политическая. Это ожидание перемен и вера в то, что быть здесь - это долг",– сказал он.

DELFI напоминает, это это уже четвертый ребенок в семье Ринкявичюсов. Супруги воспитывают дочерей Лауру-Марию и Еву, сына Марюса, младшего сына назвали Линасом. Имя малышу выбрали еще до его рождения.

От первого брака с Татьяной Ринкявичене у Ринкявичюса есть дочери Сауле и Рута, а у Донаты - дочь Даниэле.

В телепередаче "Адамово яблоко" в прошлом году Ринкявичюс сказал, что любовь - это сила, которая в 2002 году перевернула его личную жизнь вверх ногами.