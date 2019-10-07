Директор Заворотнюк выступил на фоне слухов о смерти актрисы

Христов подчеркнул, что сама Заворотнюк «призывает людей верить только информации из официальных СМИ». Он добавил, что актриса и ее близкие пока не готовы давать комментарии по поводу ее состояния.

6 октября несколько Telegram-каналов со ссылкой на одного из сотрудников больницы, в которой находится Заворотнюк, объявили, что актриса скончалась. Эту информацию опроверг друг артистки, имя которого не раскрывается.

13 сентября стало известно, что Заворотнюк попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что у нее диагностировали рак мозга.