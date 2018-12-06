По его словам, Леонтьев не обозначил конкретных сроков.
Он также добавил, что подобное может произойти и через несколько лет.
Напомним, на днях Валерий Леонтьев, чья музыкальная карьера длится уже более сорока лет, сообщил, что намерен окончательно проститься со сценой. "Я хочу попрощаться со всей этой историей. Сколько же можно! Очень устал, буду просто лежать", — поделился певец с изданием "Дни.ру".
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