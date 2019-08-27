Директор Софии Ротару опроверг информацию о раке у певицы

В последнее время в сети все чаще появлялись слухи о том, что певица София Ротару серьезно больна. Говорили, что 72-летняя артистка якобы уехала на все лето в Крым, где восстанавливается после тяжелого лечения от рака. Там у звезды есть дача вдалеке от любопытных глаз.
Однако директор звезды не только опроверг эту информацию специально для "Комсомольской правды", но и добавил, что София Михайловна в этом году и до Крыма вовсе доехать не успела из-за большого количества дел.
"Большую часть времени артистка по-прежнему проводит в Киеве, — рассказал Сергей Лавров. — Не скрою, София Михайловна наблюдается у врача. Но это не рак, а регулярное медицинское обследование, которое она проходит в пригороде Франкфурта".
Кроме того, Лавров добавил, что артистка регулярно бывает в Италии. В стране спагетти и лазаньи Ротару проходит детокc-программу. Именно разработанная под особенности ее организма диета и позволяет народной артистке выглядеть на десять, а то и двадцать лет моложе.
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