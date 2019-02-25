Исполнитель попал в больницу после того, как поскользнулся на льду у своего дома. Врачи назначили Билану экстренную операцию по имплантированию металлической пластины, но певец отказался менять график выступлений. "Пластину принял решение ставить после шоу, хоть и хирурги были крайне против", — написал он в своем Instagram.
22 числа он провел трехчасовой концерт, при этом во время шоу он танцевал. Продержаться ему помогли уколы болеутоляющего, которые ему ставил личный врач.
В настоящее время его готовят к операции. Ожидается, что он пробудет в клинике несколько недель из-за восстановительных процедур.
Трамп удостоился двух антипремий "Золотая малина" как худший актер
Президент США Дональд Трамп стал обладателем...
ФОТО: Голые спины, мужчина в юбке и платье-стейк - в чем звезды пришли на "Оскар"
По традиции выход на красную дорожку, а если повезет, то...
Диме Билану назначили экстренную операцию (1)
Российский певец Дима Билан получил двойной перелом...
ФОТО: В Лос-Анджелесе вручили "Оскара". Лучший фильм - "Зеленая книга" (1)
В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии "Оскар".
Украина может запретить Maruv представлять страну на "Евровидении-2019" (13)
Несмотря на победу в отборочном конкурсе, певица Maruv...
TOP новостей
Куодис о коррупционном скандале в судах: это было бы критическим моментом для любой демократии (1)
Экономист профессор Раймондас Куодис , комментируя...
В "черном списке" литовских политиков есть явный лидер (7)
До президентских выборов в Литве осталось чуть больше...
В ожидании Brexit Литва назначает больше консулов в посольствах в Лондоне и Дублине (2)
В ожидании Brexit Литва назначает дополнительных консулов...
В Вильнюсе в прокат будут сдавать электрические самокаты (21)
25 февраля в Вильнюсе представляют новую услугу -...