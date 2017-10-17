Певица и актриса Сара Окс рассказала, что тоже хотела попасть на шоу. По словам девушки, ей дали песню, которая была обречена на провал. “Когда пришла на прослушивание, ставку делала не на вокал, а на прикол и веселье. Сначала Юрий Аксюта, услышав в моем исполнении „Экспонат“ группировки „Ленинград“, попросил исполнить что-нибудь менее игровое, ну, а дальше, когда я открыла рот, все забыли о песнях. Расспрашивали о жизни, мужчинах, карьере, шутили. Не буду лукавить: мне дали заведомо проигрышную песню”, — поделилась Сара в интервью StarHit.

Впрочем, Сара согласилась исполнить песню группы “ВИА Гра” “Бриллианты”. “И вот, пройдя несколько непростых этапов перед слепыми прослушиваниями, я стояла на сцене. Пою — никто не поворачивается. Я уже понимала, что происходит, и просто начала петь для себя и зрителя. Вставляла в припев слова „Вася“ и „Васенька“. Если честно, я поиздевалась над ними так, как они надо мной. Уж не знаю, смогли ли они оценить мой номер по достоинству, но то, что Нагиев моментально проснулся, наставники были в шоке и хохотали от души, а зал просто взорвался, — это факт. Я не стала останавливаться и после того, как композиция закончилась и кресла членов жюри развернулись. Спела авторскую песню „Нимфомания“, откровенно шутила на тему данного шоу”, — поделилась Сара.

A post shared by Sara Oks (Сара Окс) (@sara__oks) on Sep 28, 2017 at 12:24am PDT

Дима Билан заметил, что она неудачно выбрала песню, но такие слова разозлили певицу, ведь наставникам известно, что песни выбирают не сами участники. “Разумеется, я на эмоциях высказала все, что думаю. Спросила, как его вообще посадили в эти кресла рядом с таким мэтром, как Агутин, почему он берет бесталанных артистов, допускает тухляк, да и сам поет не особо. Конечно, все были в шоке. Несмотря на это, Дима подошел к сцене, дал мне руку и помог спуститься. Было приятно, что даже после такого скандала многие работники и участники „Голоса“ лично поблагодарили меня за честность и признались, что сами бы не осмелились сказать правду”, — рассказала певица.