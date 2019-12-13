Дима Билан рассказал, как его девушка потеряла двойню

37-летний Дима Билан в беседе с Ириной Шихман для YouTube-канала «А поговорить?» признался, что планировал создать семью с давней возлюбленной. Отношения Димы Билана закончились после выкидыша у его девушки и неудачной попытки забеременеть.
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Певец рассказал, что у него был переломный момент, когда возникло отвращение ко всему, даже к себе. Проблемы накапливались долго, но последней каплей стал период, когда он планировал рождение детей, причем это было не суррогатное материнство.

— Я этого никогда никому не говорил. У меня должно было родиться двое детей. Это абсолютная правда, — признался Билан. — От девушки, которую я знаю, с которой я встречался, которую я любил. Это была моя первая любовь в Москве.

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Победитель «Евровидения-2008» высказал мнение, что с годами он научился разбираться в людях. По словам певца, он стал думать, кто может быть матерью его детей, что она в них вложит. Так он встретился со своей девушкой спустя много лет.

— Мы подумали, а почему бы и нет. Потому что больше доверия ни к кому особо не было, — признал Дима. Однако, когда его подруга была на третьем месяце, случился выкидыш.

— Все говорят, что девушки испытывают какой-то колоссальный кошмар и ужас. Но я тоже это испытал. Когда есть эта надежда, это ощущение, когда три месяца… Двойня. Я, кстати, тогда направо и налево всем друзьям своим зачем-то, идиот, это рассказывал, — рассказал исполнитель.

Он заверил, что как мог пытался поддержать возлюбленную:

— Ты успокаиваешь, как будто страдает только она. Про то, что испытываешь ты, никто не переживает. Все думают: а, мужик, что с него взять… А внутри горит пожар, ты просто сходишь с ума. Начинается алкоголь — и открывается ящик Пандоры.

Потом девушка Билана снова попробовала забеременеть с помощью ЭКО, но попытка была неудачной. После этого они окончательно расстались. По словам музыканта, они просто не могли больше смотреть друг другу в глаза.

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