Дима Билан рассказал, как Алла Пугачева приехала к нему с "огромной пачкой денег"

Не пошёл я сегодня никуда гулять в #newyork , отличный случай просто выспаться , поваляться после нагрузок и набраться сил наконец-то перед своими сольниками 6-7 ноября в крокус и конечно сегодняшним концертом в рамках юбилея @igorkrutoy65 ! Завтра с утра пойду по злачным и любимым местам города ! #билан #димабилан #биланперезагрузка

