Музыкант назвал Пугачеву удивительной женщиной. «Невероятно уважаю за профессию, музыку, талант и темы, которые были раскрыты в песнях. Люблю Аллу Пугачеву за стойкость в часто меняющейся советской и российской действительности. Невероятная женщина», — заявил победитель «Евровидения-2008» в Instagram.
View this post on Instagram
Не пошёл я сегодня никуда гулять в #newyork , отличный случай просто выспаться , поваляться после нагрузок и набраться сил наконец-то перед своими сольниками 6-7 ноября в крокус и конечно сегодняшним концертом в рамках юбилея @igorkrutoy65 ! Завтра с утра пойду по злачным и любимым местам города ! #билан #димабилан #биланперезагрузка
Билан отметил, что певица смогла стать звездой для нескольких поколений поклонников. Артист уважает тех людей, кто смог сделать лучше его самого.
Исполнитель рассказал, как однажды Алла Борисовна поддержала его. Когда дом певца ограбили, Пугачева предложила ему крупную сумму.
«Я приехал к ней на встречу, мы пообщались. И я был удивлен: она предложила мне финансовую помощь, приехала с огромной пачкой денег. Но я не мог себе позволить взять их, хотя я понимал этот светлый порыв с ее стороны. И такие вещи остаются в памяти. Ты понимаешь, что в такие моменты не одинок», — цитирует «КП» слова Билана.
Напомним, недавно Дима Билан попал в скандал с пьяным выступлением в Самаре. После этого он дал бесплатный концерт для жителей города.
Дима Билан рассказал, как Алла Пугачева приехала к нему с "огромной пачкой денег"
Певец Дима Билан выразил свое восхищение 70-летней...
Лолита Милявская подала иск о признании ее пятого брака фиктивным
Росийская певица Лолита Милявская обратилась в суд с...
Анджелина Джоли рассказала почему удалила обе груди
В 2013 году известная актриса решила сдать анализы на...
Собчак и Асмус обменялись проклятьями из-за обнаженного бюста (1)
Из-за кадров топлесс с участием актрисы Кристины Асмус...
Стали известны подробности об инфаркте у Стаса Пьехи (1)
39-летний российский певец, владелец клиники...
TOP новостей
Науседа ответил Лукашенко по поводу военных США: Литва не стремится запугать соседей (197)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что военные...
Расследование: оружие, пропавшее из Оружейного фонда Литвы, продавалось на черном рынке
Литовская Криминальная полиция проводит...
Половину территории LRT могут продать и построить многоквартирные дома (17)
Половину участка по адресу С.Конарскё, 49, могут продать,...
Чего в Алитусе не видел Науседа: пожарные работали в ужасных условиях (4)
Огромный пожар в Алитусе спустя 1,5 недели привлек...
Место под Вильнюсом, привлекающее приехавших из других городов и районов
Уютное зеленое укромное место в Вильнюсе ,...