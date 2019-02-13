Российский исполнитель Дима Билан остался недоволен шоу и номинантами. Он решил выразить свои эмоции в микроблоге. “Мда. Где эти стержневые люди? Где столпы? Люди, несущие культуру, масштабные огромные артисты? Смотришь — и все какой-то штамп, какая-то пародия… Хорошо хоть Дайана Росс выскочила, хоть что-то спела. Спасибо еще за Алишу Кис! Но по большому счету… Жалко! Таких, как Уитни Хьюстон, конечно, ждать вообще не приходится. Хорошо, надо делать скидку, есть какие-то поколенческие запросы, но… Все, что было сделано раньше, имело какой-то вес. А сейчас — временщики!” — отметил Билан.

Всеобщее внимание на церемонии было приковано к Леди Гаге. Артистка появилась на красной дорожке в платье ассиметричного кроя с разрезом. Она победила в номинациях “Лучшее сольное поп-исполнение и “Лучшее поп-исполнение группой или дуэтом” за саундтрек к картине “Звезда родилась”. На самой церемонии певица выступила с несколькими номерами, облачившись в блестящий комбинезон.

Британская певица Дуа Липа была награждена в категории “Лучший новый исполнитель”. Криса Корнелл, лидер группы Soungarden, покончивший с собой в мае 2017 года, стал лауреатом в номинации “Лучшее рок-исполнение” за песню When Bad Goes Good. За наградой пришли его дети.

Действительно, среди гостей было немало молодых исполнителей. К счастью, на сцене в этот вечер выступили такие поп-звезды, как Дженнифер Лопес, Кэти Перри, а не только новое покорление. Почетным гостем церемонии стала Мишель Обама. Она появилась на мероприятии в блестящем брючном костюме, который расширял ее фигуру. Дженнифер Лопес не угадала с головным убором — белоснежная шляпа с большими полями не давала присутствующим разглядеть макияж звезды. Правда, во время номеров перед публикой она появилась в привычных сексуальных нарядах.