Дима Билан написал книгу, посвящённую самому себе

Из книги можно будет узнать о том, почему певец до сих пор не женился. Согласно опубликованной информации, Билан всегда выбирал карьеру, хотя и сам любил, и был любим.
Также Билан признаётся, что он занимается творчеством вовсе не из-за денег. Основной мотиватор 37-летнего артиста — любовь к музыке.
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