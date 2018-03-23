Диана Гурцкая: когда врачи обнаружили у меня рак, я не знала, как мне жить дальше

Новость стала для певица шоком: она растерялась и не знала, что ей делать дальше.
- Я боялась не того, что со мной что-то случится. Я боялась, что будет с моим сыном. Думала: “Господи, что с ним потом станет?” Не знала, как жить дальше, — рассказала Гурцкая.
Диана решила перепроверить диагноз и обратилась к другим врачам. К счастью, онкология не подтвердилась. Певица легла на операцию, и ей удалили миому.
- Есть врач от Бога, которая меня вернула с того света. Она страшную болезнь не подтвердила, — говорит Диана. — Меня прооперировали, все сохранили. На второй день она меня уже прогуливала по коридору больницы. Обязательно надо ходить, не лежать, кушать. Я ожила!
Диана мечтает родить еще одного ребенка: она очень хочет, чтобы у ее сына появился братик или сестренка.
- Появится возможность, очень хотела бы дочку. Был момент, когда Костя был маленький, не хотела делить свою любовь к нему с кем-либо, а сейчас понимаю, что ему нужен брат, сестра, — считает певица. — Что бы я делала без своего брата Роберта? Хотя мы часто спорим, ругаемся, ведь он до сих пор меня считает ребенком. Иногда я начинаю его понимать, мне тоже сложно слышать, когда мой сын говорит мне, что у него своя жизнь. А брат меня в детстве чуть ли не с рук кормил.
Брат Роберт стал не только главным защитником, но и продюсером будущей звезды. В 2005 году Диана вышла замуж за профессора кафедры конституционного права Российского университета дружбы народов, адвоката Петра Кучеренко. В 2007 году у супругов родился сын Костя.
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