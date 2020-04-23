Накануне в сети появился документ, свидетельствующий о диагнозе звезды телесериалов. Журналисты достали справку о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк, которая подтверждает ранее озвученные предположения прессы – у Анастасии глиобластома, то есть рак мозга. Шансы на выздоровления есть, но лечение будет очень долгим. Такой же диагноз был у Дмитрия Хворостовского – врачи в его случае оказались бессильны.

Как указано в документе, актриса с 2019 года проходит лечение в ЦКБ, одной из старейших в Москве. Однако, документ о болезни Анастасии Заворотнюк не имеет номера, подписи главного врача, а гербовая печать на справке размыта.

«МК» связался с официальным представителем Анастасии - Мариной Потаповой.

- Марина, прокомментируйте представленную публике справку с диагнозом «глиобластома» у Анастасии. Она не совсем соответствует форме.

- Вы сами ответили на свой вопрос.

- То есть справка - фейк?

- Конечно. Благодарю, за понимание.

Вот и в регистратуре «Центральной клинической больнице с поликлиникой» Управления делами Президента РФ, где актриса, якобы, проходила лечение, сообщили, что не слышали о пациентке по имени Анастасии Заворотнюк.

«Если бы Заворотнюк находилась у нас в онкологическом отделении, да еще с 2019 года, то все бы об этом знали, - сообщили в больнице. - У нас многие звезды лечатся, лежат в отдельном корпусе для «привилегированных», но все равно слухи распространяются. Но о Заворотнюк никто не знает и не слышал».

Впрочем, как говорят знакомые звезды, Заворотнюк проходила лечение не в головной клинике, а в филиале, который расположен в Барвихе. Возможно, поэтому информация о ее пребывании там не расползлась даже внутри медицинского коллектива.

Мы связались с Андреем Разиным, который ранее высказывался о состоянии звезды. Но продюсер крайне напряжённо ответил, что родные актрисы строго-настрого запретили ему общаться с прессой на тему ее здоровья.

- По Заворотнюк я больше ничего не говорю! – заявил Разин. - Из-за ее родных я уже не хочу с этим связываться! Потому что я был первый, кто сообщил о ее заболевании, и за это получил по шапке. Больше я в эту семью не лезу. Дай бог, Анастасии здоровья!»