Ди Каприо высказался о пожарах в Сибири

Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо высказался о пожарах, которые охватили леса в Сибири. Популярный артист сделал заявление в Instagram.
© AFP / Scanpix

По его словам, клубы дыма видны из космоса. "Эти пожары испустили столько углекислого газа за месяц, сколько вся Швеция за год", – сокрушается Ди Каприо.

О пожарах в Сибири говорят и многие российские звезды, передает Teleprogramma.pro. Как писали "Дни.ру", отношение юмориста Максима Галкина к экологической катастрофе несколько удивило пользователей Сети.

Dni.ru

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