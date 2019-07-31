Ди Каприо высказался о пожарах в Сибири

По его словам, клубы дыма видны из космоса. "Эти пожары испустили столько углекислого газа за месяц, сколько вся Швеция за год", – сокрушается Ди Каприо.

О пожарах в Сибири говорят и многие российские звезды, передает Teleprogramma.pro. Как писали "Дни.ру", отношение юмориста Максима Галкина к экологической катастрофе несколько удивило пользователей Сети.