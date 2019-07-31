Ди Каприо высказался о пожарах в Сибири

По его словам, клубы дыма видны из космоса. "Эти пожары испустили столько углекислого газа за месяц, сколько вся Швеция за год", – сокрушается Ди Каприо.
О пожарах в Сибири говорят и многие российские звезды, передает Teleprogramma.pro. Как писали "Дни.ру", отношение юмориста Максима Галкина к экологической катастрофе несколько удивило пользователей Сети.
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#Regram #RG @guardian: The Arctic Circle is suffering from an unprecedented number of wildfires in the latest sign of a climate crisis. Huge blazes in Greenland, Siberia and Alaska are producing plumes of smoke that can be seen from space. The World Meteorological Organisation has said these fires emitted as much CO2 in a month as the whole of Sweden does in a year.
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