Девять женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах

Одна из женщин рассказала, что Доминго засунул руку ей под юбку, еще трое — что он пытался поцеловать их в губы. Две женщины сообщили, что поддались на домогательства Доминго, решив не рисковать своей карьерой. Одна из них сказала, что дважды занималась с ним сексом, причем однажды Доминго дал ей 10 долларов, чтобы она оплатила парковку.

Некоторые женщины утверждают, что певец домогался их годами: часто звонил, в том числе ночью, интересовался их карьерой и предлагал встретиться наедине в его квартире или отеле, чтобы профессионально проконсультировать их. Семь из девяти женщин сообщили, что их решение отказать Доминго негативно отразилось на карьере. Большинство женщин, обвинивших певца в домогательствах, в тот момент лишь начинали карьеру.

Только одна из девяти женщин, выдвинувших обвинения против Доминго, согласилась раскрыть свое имя. Это певица Патриция Вульф, которая работала вместе с ним в Вашингтонской национальной опере. Остальные восемь попросили об анонимности, заявив, что опасаются публичного унижения и других негативных последствий. Патриция Вульф, которой сейчас 61 год, сообщила, что в 1998 году Доминго каждый вечер спрашивал ее, нужно ли ей идти домой. По словам певицы, Доминго не дотрагивался до нее, но, считает она, его намерения были очевидны — она расценила их как сексуальное домогательство. Вульф добавила, что решила раскрыть «общеизвестный секрет» о поведении Пласидо Доминго, потому что слишком долго молчала.

Сам Пласидо Доминго, которому сейчас 78 лет, все обвинения отрицает. «Голословные утверждения неназванных людей, относящиеся к событиям 30-летней давности, глубоко тревожат. Они неточны в том виде, как представлены. Тем не менее, больно слышать, что я, возможно, кого-то огорчил или причинил неудобство — вне зависимости от того, как давно это было, и несмотря на мои лучшие намерения», — заявил певец. Он утверждает, что все его отношения «всегда приветствовались и были по обоюдному согласию». Доминго подчеркнул, что люди, работавшие с ним, знают — он не тот, кто может умышленно причинить вред, обидеть или поставить в неловкое положение. Певец при этом признал, что правила и стандарты поведения, принятые сейчас, отличаются от тех, что были раньше.