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Украинская и французская актриса Ольга Куриленко, известная по участию в бондиане, заразилась новым коронавирусом.
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
© RIA / Scanpix

Куриленко рассказала в Instagram, что соблюдает режим самоизоляции около недели. Она призвала подписчиков быть осторожными и воспринимать ситуацию с коронавирусом всерьез.

Ольга Куриленко — украинская и французская актриса кино и телевидения и модель. Приобрела известность после выхода фильма "Париж, я люблю тебя", сыграв в паре с Элайджей Вудом. В январе 2008 года была выбрана на роль девушки Джеймса Бонда в очередном фильме про агента 007 "Квант милосердия".

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12 марта сообщалось, что коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон. Теперь им предстоит провести необходимое время на карантине и пройти обследование. В первых числах марта коронавирус также выявили у чилийского писателя и кинорежиссера Луиса Сепульведы.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 162 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 81 тысячи из них — в Китае. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.

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