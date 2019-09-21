Дети Пугачевой и Галкина в среду праздновали свое шестилетие. По этому случаю звездной семейство организовало торжество — помещение украсили шарами, Алла Пугачева заняла место за роялем, а Гарри и Лиза принялись танцевать.
© Instagram

Дети относятся к матери с особым трепетом и в свой день рождения вручили ей цветы и поблагодарили «за то, что подарила жизнь». Галкин поведал подписчикам своего Инстаграм, что празднование дня рождения происходило на море, где отдыхало его семейство. Сам же он, по его словам, уже погрузился в работу.

Бомонд с удовольствием поздравляет звездное семейство с днем рождением детей. Филипп Киркоров, Николай Басков, семья Юдашкиных, Лобода, Игорь Крутой, Наташа Королева и другие оставили в сети поздравления с праздником.

Статьи по теме:
Дочь Орбакайте сдружилась с детьми Филиппа Киркорова  (4)
ВИДЕО: Сын Пугачевой и Галкина может проплыть 20 метров под водой  (3)

«Дорогие наши ГАРРИ и ЛИЗА!!!

Поздравляем вас с Днём Рождения!

В лице наших самых младших Киркоровых, АЛЛЫ-ВИКТОРИИ и МАРТИНА (который пообещал сегодня забить 2 гола на футболе в честь вашего Двойного Дня Рожденияﾻ) - любим, целуем и от всего сердца поздравляем вас и ваших замечательных родителей, АЛЛОЧКУ И МАКСИМА! Здоровья, счастья и радужного настроения, - написал Филипп Киркоров.

Вторит ему и Игорь Николаев:

Дорогие и любимые наши Лизонька и Гарик, наши солнышки! Вот и наступил ваш День Рождения! Пусть этот день будет радостным и незабываемым, а ваши прекрасные родители подарят вам всё своё тепло и любовь!(и передадут наши поздравления!) Очень хочется в этот день быть с вами, но мы уже скоро увидимся на дне рождения Вероники!) Целуем, любим, обнимаем! Игорь +Юля+Вероника.

View this post on Instagram

Дети маму поздравляют 😍 Я уже в работе, а семья ещё на море #гарригалкин #елизаветагалкина #алла #деньрождения

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Sep 18, 2019 at 3:59am PDT

MK.ru
Статьи по теме:

ВИДЕО: Близнецам Пугачевой и Галкина исполнилось 5 лет (10)

18 сентября Гарри и Лиза - дети Аллы Пугачевой и Максима...

Знаменитости

Дети Галкина и Пугачевой поздравили женщину, которая дала им жизнь (1)

Дети Пугачевой и Галкина в среду праздновали свое...

Лариса Долина отомстила своему неверному мужу-пирату (1)

10 сентября Лариса Долина отметила день рождения. И это...

Православный активист поехал наставлять Шнурова на путь истинный

Уральский режиссёр и активист Руслан Алиев, чувства...

Опровергнуто критическое состояние Заворотнюк (1)

Актриса Анастасия Заворотнюк не впадала в кому и не...

Собчак получила в подарок сертификат на роды (3)

Известная российская телеведущая и журналистка Ксения...

TOP новостей

Погода: сильный ветер отгонит тепло, дожди ненадолго прекратятся

Сегодня погода в Литве будет определяться южным краем...

Klaipėda Per karą sugriauta Klaipėda

Исчезнувшая цивилизация: 75 лет назад война навсегда изменила ход истории Куршской косы (104)

Куршская коса – уникальный уголок планеты Земля,...

На вершине рейтинга партий - жестокая борьба: лидеры меняются местами

На вершине рейтинга находятся две авторитетные партии -...

В Украину отправилась группа литовских военных инструкторов (103)

В четверг в Украину отправилась группа из одиннадцати...

Жемялис: ASG еще думает о Гонконгской бирже

Крупнейшая в Литве группа предприятий авиационного...