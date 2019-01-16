Дерзкий бодипозитив: Рианна представила сексуальную коллекцию нижнего белья ко Дню святого Валентина

В новом году певица не собирается останавливаться: она представила дерзкую бодипозитивную коллекцию ко Дню святого Валентина, в которую вошли алые и черные боди, топы и трусы с сердцами. Рекламируют коллекцию как сама Рианна, так и нестандартные модели.