В новом году певица не собирается останавливаться: она представила дерзкую бодипозитивную коллекцию ко Дню святого Валентина, в которую вошли алые и черные боди, топы и трусы с сердцами. Рекламируют коллекцию как сама Рианна, так и нестандартные модели.
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Xplore a Savage kinda love 💖 - January 9th! Get ready to love your #DAMN self this Valentine’s Day! 💋
Дерзкий бодипозитив: Рианна представила сексуальную коллекцию нижнего белья ко Дню святого Валентина
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