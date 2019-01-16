Дерзкий бодипозитив: Рианна представила сексуальную коллекцию нижнего белья ко Дню святого Валентина

В 2018 году Рианна в след за успешным бьюти-брендом Fenty Beauty запустила марку нижнего белья Savage x Fenty. В дебютную коллекцию вошли одежда и нижнее белье для женщин с разными типами фигур.
Rihanna
© Scanpix

В новом году певица не собирается останавливаться: она представила дерзкую бодипозитивную коллекцию ко Дню святого Валентина, в которую вошли алые и черные боди, топы и трусы с сердцами. Рекламируют коллекцию как сама Рианна, так и нестандартные модели.

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Teddies > Teddy Bears 🧸| The first person that appears when you type “@“ is your Valentine 💖👀

A post shared by SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty) on Jan 14, 2019 at 5:33pm PST

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Give a lil lip 👄 with the Lips Triangle Bralette + Bikini 👙| Tap twice if you need that💋

A post shared by SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty) on Jan 13, 2019 at 6:18pm PST

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Xplore yourself - January 9th 💖| The V-day collection is coming...

A post shared by SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty) on Jan 7, 2019 at 8:42pm PST

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Eat your 💖 out - January 9th! Tag the first person that appears when you type “@“ 😈

A post shared by SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty) on Jan 7, 2019 at 10:43am PST

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