В номинации "животное года" побеждает желтая резиновая уточка Дмитрия Анатольевича Медведева, которая стала символом коррупционных скандалов. За номинацию также боролся алабай Туркменского президента по кличке Верный, он также верно служит хозяину, как и Гурбангулы своему. Обошел приз и Рамзана Кадырова, верного друга всех россиян.

В номинации "сейчас как кучу отчебучу" сражались федеральные каналы российского телевидения. Наряду с новостями, они пичкали нас "весёлым" шоу с постаревшими артистами. А такой ушат веселья не каждый выдержит. За "кучу года" сражался и город Серов, в котором вырос сталагмит из нечистот. И вспоминая строчки другого Серова - Александра вспоминается нетленка: "каждый вздох как в первый раз". Но победа безоговорочно присуждается "соловьиному помёту" Владимира. Отличился он не только в той истории с Иваном Ургантом, но также и в каждом своём вечере.

Бравый "ВДВшник" заехавший в голову журналисту канала НТВ. Просто вырывает победу в номинации "Падали и опускались". Его соперниками стали падающие ракеты, две за два месяца. И Виталий Мутко, который сумел “опустить” своих спортсменов как в футболе, так и на Олимпиаде.

Номинация «все деньги в одну кучу» получает Центробанк России. Прямо перед Новым годом, Центробанк решил "приголубить" три банка, хотя те не просили. Ведь в банковском деле - как и в партийной иерархии. Зачем нужны три непонятных партии, если можно сделать одну единую. Среди номинантов "кучи денег" был полковник Дмитрий Захарченко, у которого деньги меряют килограммы. Также мимо номинации, но не мимо колонии пролетел Алексей Улюкаев, так как если берешь взятки, то имей своих людей в банке, как "имеет" все остальные банки Центробанк России.

В номинации "Дом 2" или "построй свою любовь к деньгам, а заодно какой-нибудь объект", боролись Зенит-Арена, Парк Зарядье и Керченский (Крымский) мост. Иии… золотой Чебурашка достается - абсолютно всем объектам.