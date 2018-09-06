Подробности дела не раскрываются. Юрист Депардье заявил, что его клиент «категорически отрицает причастность к любым изнасилованиям и любым домогательствам».
Как уточняет Le Parisien, жалоба была подана 27 августа. Обвинения в адрес Депардье выдвинула 20-летняя французская актриса и танцовщица. Она рассказала полиции, что дважды подверглась насилию со стороны артиста в его доме в Париже. По ее словам, первый инцидент произошел 7 августа, второй — 13 августа. Расследованием занялась прокуратура Парижа.
Издание не называет имени актрисы, однако близкий к расследованию источник сообщил, что девушка и Депардье были знакомы достаточно хорошо: он помогал ей начать карьеру в кино.
Жерар Депардье с 2013 года является гражданином России. Тогда же он получил постоянную прописку в Саранске, однако к 2018-му он снова переехал во Францию, чье гражданство также сохранил. В июле сообщалось, что актер накопил налоговую задолженность по месту регистрации, однако приставы не смогли ее взыскать.
Широкую огласку тема сексуальных домогательств в киноиндустрии получила в ноябре 2017 года, когда голливудского продюсера Харви Вайнштейна, актера Кевина Спейси и других публично обвинили в изнасилованиях в рамках флешмоба #MeToo в социальных сетях. Из-за большого потока заявлений прокуратура Лос-Анджелеса создала специальный отдел по расследованию домогательств в Голливуде.
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