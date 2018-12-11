Деньги не пахнут: Бейонсе спела на индийской свадьбе

В Индии спустя неделю после одной свадьбы года — церемонии бракосочетания голливудской актрисы Приянки Чопры и музыканта Ника Джонаса — проходит другая, не менее роскошная. Здесь вот уже несколько дней отмечают заключение брачного союза между Иши Амбани, дочерью самого богатого человека Индии Мукеша Амбани, и Ананда Пирамала, исполнительного директора конгломерата Piramal Group, основанного его отцом.
По традиции, празднования проходят несколько дней — и они настолько роскошны, что не уступают самой брачной церемонии. Церемония бракосочетания состоится только в среду, 12 декабря, в Мумбае, в резиденции родителей невесты Мукеша и Ниты Амбани, однако молодых уже успели поздравить именитые гости.
Накануне, 9 ноября, в город Удайпур штат Раджастан, где проходят предварительные торжества, прилетела всемирно известная певица Бейонсе, чтобы выступить на концерте наравне со звездами Болливуда на празднике, проходящем в роскошном отеле на берегу озера Пичола.
Исполнительница, которая обычно не афиширует свои выступления на такого рода мероприятиях, в этот раз не стала этого скрывать и даже выложила в инстаграм фото в красно-золотом наряде.
Само же ее выступление на праздничном концерте опубликовали в соцсети гости церемонии.
Среди тех, кто прилетел поздравить молодых, были журналистка и основательница влиятельного издания Арианна Хаффингтон, а также кандидат на пост президента США 2016 года Хиллари Клинтон. Соперницу Дональда Трампа лично встречали родители невесты Мукеш и Нита Амбани. Билл Клинтон самых богатых людей Индии своим присутствием не почтил, несмотря на то, что издание USA Today сообщает, что за последние 20 лет, судя по фотографиям в индийских СМИ, Клинтоны не раз встречались с семьей Амбани.
Кроме того, как сообщает Reuters, среди гостей свадьбы индийский миллиардер и металлургический магнат Лакшми Миттал, глава крупнейшей в мире рекламной и PR-группы WPP Мартин Соррелл, исполнительный директор 21st Century Fox Джеймс Мердок, младший сын медиамагната Руперта Мердока, и министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих.
Были на предварительных торжествах и голливудские молодожены Приянка Чопра и Ник Джонас: актриса — близкая подруга Иши Амбани.
Празднование помолвки Иши Амбани и Ананда Пирамала состоялось в сентябре в Италии в роскошном отеле на берегу озера Комо, — и она тоже была отмечена присутствием многочисленных гостей (их собралось около 600) и выступлением известного артиста, на этот раз Джона Ледженда. А собственно предложение будущий жених сделал, когда пара находилась в штате Махараштра.
Иши Амбани и Ананд Пирамала — члены богатейших семей Индии. 61-летний Мукеш Амбани, отец 27-летней Иши, возглавляет нефтегазовый конгломерат Reliance Industries, основанный в 1966 году его отцом Дхирубхаем Амбани.
С 2008 года Мукеш Амбани возглавляет список богатейших людей Индии по версии Forbes — сейчас его состояние составляет $47,3 млрд.
Дочь магната пошла по его стопам: в 2014 году она окончила престижный Стэндфордский университет, где изучала психологию и регионоведение (она специализировалась на Южной Азии), после чего вместе со своим братом-близнецом Акашем вошла в Совет директоров оператора мобильной связи Reliance Jio и торговой сети Reliance Retail.
Ананд Пирамал — обладатель степени бакалавра экономики, полученной в университете Пенсильвании, и диплома MBA Гарвардского университета. 33-летний молодой человек — исполнительный директор компании Piramal group, основанной его отцом Аджаем в 1984 году. Состояние отца юноши куда скромнее, чем у его будущего тестя — всего $4,3 млрд. Однако он уже успел и сам основать две структуры — Piramal Realty, занимающейся торговлей недвижимостью, и Piramal Swasthya, сеть медицинских учреждений, обслуживающих жителей сельской местности.
Родители молодоженов дружат семьями уже много лет — с 70-х годов — и прекрасно знают друг друга. Когда на одной из предваряющих свадьбу церемоний ведущий спросил Мукеша Амбани, когда он понял, что его дочь влюблена в Ананда Пирамала, тот ответил: «Когда она превратилась из совы в жаворонка». Он знал, что в семье его друзей встают рано.
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