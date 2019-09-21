Деми Мур пожалела о групповом сексе с бывшим мужем

Американская актриса Деми Мур написала мемуары под говорящим названием «Наизнанку», в которых откровенно рассказала об опыте группового секса со своим экс-супругом Эштоном Кутчером. Артистка призналась, что считает случившееся ошибкой.
Demi Moore ir Ashtonas Kutcheris
© Scanpix

По словам 56-летней Мур, Эштон дважды предлагал ей заняться сексом втроем, пишет Radar Online. Звезда согласилась на эксперимент в постели, но позже об этом сильно пожалела. «Я хотела показать ему, какой классной и веселой я могу быть», – призналась Деми.

Этот опыт привел к тому, что Кутчер пустился во все тяжкие. О похождениях своего избранника Мур узнавала из СМИ. Актриса знает о как минимум двух случаях супружеской неверности.

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Так, в 2010 году Эштон познакомился с 21-летней красоткой на дне рождения дочери Деми, после чего переспал с ней прямо в их семейном доме. При этом актер оправдывал свое поведение тем, что они и так впустили в свои отношения третьего человека (намекая на групповой секс), что размыло границы дозволенного.

В 2011 году Мур узнала об очередной интрижке Кутчера. Он вновь вступил в интимную связь с другой девушкой во время вечеринки в Сан-Диего. В результате после восьми лет брака голливудские знаменитости расстались. Эштон вскоре женился на актрисе Миле Кунис, а Деми закрутила роман со стилисткой из Сербии Машей Мандзукой.

MK.ru

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