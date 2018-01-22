Дэдпул, Мстители и Queen: 10 самых ожидаемых фильмов 2018 года

1 11 Возвращение хищника

2017 год для киноиндустрии был полон важных поворотов и великолепных фильмов. Все они в общих чертах уже перечислены в других топах и отмечены в книгах по истории, поэтому пришло время перевернуть страницу. Никто не может предугадать, какие неожиданные сюрпризы ждут нас в этом году, но мы можем хотя бы взглянуть на бесчисленные кинопроекты, которые Голливуд планирует выпустить в течение 2018 года, и выбрать из них наиболее интересные, а также потенциально лучшие и самые ожидаемые.