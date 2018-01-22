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Возвращение хищника
2017 год для киноиндустрии был полон важных поворотов и великолепных фильмов. Все они в общих чертах уже перечислены в других топах и отмечены в книгах по истории, поэтому пришло время перевернуть страницу. Никто не может предугадать, какие неожиданные сюрпризы ждут нас в этом году, но мы можем хотя бы взглянуть на бесчисленные кинопроекты, которые Голливуд планирует выпустить в течение 2018 года, и выбрать из них наиболее интересные, а также потенциально лучшие и самые ожидаемые.

Вот десять фильмов, даты выхода которых официально известны. К тому же, даже если какой-то фильм может заставить сомневаться в том, что его ждет широкая аудитория, ясно, что любители кино уже давно отметили его в своих календарях.

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Возвращение хищника
SHOWTIME!
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