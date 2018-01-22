1 11
2017 год для киноиндустрии был полон важных поворотов и великолепных фильмов. Все они в общих чертах уже перечислены в других топах и отмечены в книгах по истории, поэтому пришло время перевернуть страницу. Никто не может предугадать, какие неожиданные сюрпризы ждут нас в этом году, но мы можем хотя бы взглянуть на бесчисленные кинопроекты, которые Голливуд планирует выпустить в течение 2018 года, и выбрать из них наиболее интересные, а также потенциально лучшие и самые ожидаемые.
Вот десять фильмов, даты выхода которых официально известны. К тому же, даже если какой-то фильм может заставить сомневаться в том, что его ждет широкая аудитория, ясно, что любители кино уже давно отметили его в своих календарях.
- 1. Дэдпул, Мстители и Queen: 10 самых ожидаемых фильмов 2018 года
- 2. Возвращение хищника
- 3. Экспедиция в зону X
- 4. Queen: путь к славе
- 5. Ежегодные "Звездные войны"
- 6. Возвращение на остров динозавров
- 7. К игре Спилберга готов!
- 8. Романтическая фантазия
- 9. Неувядающий мир магии
- 10. Долгожданный Дэдпул
- 11. Главное событие в мире супергероев
1 11
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)
ВИДЕО: Журналистка расплакалась после интервью с Рики Мартином
Корреспондентка американского телеканала WGN Ана...
Натали Портман рассказала об угрозах изнасилования после "Леона"
После премьеры фильма "Леон" актриса Натали Портман ,...
Мазур озвучила шокирующую цитату Цымбалюк-Романовской: когда он умрет?
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская...
ВИДЕО: Актеры, которые не могут сработаться друг с другом
Чем больше на съемочной площадке Голливудских звезд,...
TOP новостей
Прогноз выборов президента Литвы: вперед вырвался новый фаворит (67)
Данные декабрьского опроса Spinter tyrimai о том, за кого...
В 100-летний юбилей Литвы Ванагайте попросит прощения у евреев (21)
Писатель Рута Ванагайте отметит 100-летие Литвы в...
Цены в Берлине: разница небольшая, но некоторые продукты впечатляют (63)
О литовских ценах ходят легенды, каждый второй житель...
Министр здравоохранения склонен не просвещать, а запрещать (11)
Глава Министерства здравоохранения Литвы Аурелиюс...
Заболели не вовремя – рискуете потерять деньги (8)
Если вы случайно заболели и вам в это время переведут...