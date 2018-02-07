Недавно Дана рассказала журналистам о том, как проходит ее общение с дочерью. Знаменитость утверждает, что Полина крайне негативно себя ведет по отношению к матери. Во время одной из встреч девочка позволила себе напасть на Дану. Поведение наследницы сильно расстроило телеведущую.

“Она меня ни разу за это время мамой не назвала, а говорит просто “эй, ты”. А при встрече Полина вцепилась мне в голову и вырвала клок волос, потом хотела порвать новую шубу. Бить маму — это же вообще дикость. Кроме того, Полина спустила в унитаз 700 тысяч рублей и пыталась утопить там два мои паспорта, которые я, к счастью, успела выловить и теперь сушу”, — рассказала Борисова корреспондентам, еле сдерживая слезы.

По мнению Даны, поступки ее дочери говорят сами за себя. Звезда уверена в том, что Полине необходима помощь квалифицированного специалиста. В то же время Максим Аксенов считает, что девочка не нуждается в консультациях психолога.

“Я нашла терапевта, которая работала в социальных приютах и готова за семь сеансов помочь выстроить отношения Полины со мной, но Максим не пускает дочь, считает, что она здорова и в лечебных сеансах не нуждается”, — рассказала Дана.

В настоящий момент Максим Аксенов готовится к поездке в другую страну. Бывший возлюбленный Даны Борисовой хочет взять дочь с собой. Однако телезвезда препятствует путешествию Полины, считая, что Аксенов должен пойти ей навстречу. “Пусть он позволит отвести Полину к психологу, причем без его присутствия, тогда и я дам разрешение”, — цитируют знаменитость Dni.ru.

Добавим, что не так давно в Сети появилась информация о бедственном финансовом положении Борисовой. Поводом для распространения слухов послужили объявления Даны на специализированном портале. Звезда решила избавиться от некоторых предметов гардероба, в том числе от двух роскошных шуб из норки. Сама Борисова отрицает, что испытывает денежные проблемы. По словам женщины, она начинает новый этап, поэтому избавляется от старых вещей.