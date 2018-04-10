Недавно в Сети появился трейлер картины, но зрители начали активно критиковать ролик и его режиссера. Данила не стал отмалчиваться на такой негатив в свой адрес и резко ответил критикам в интервью Sports.ru: “Такого количества ненависти я вообще не ожидал. А в России сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: „Ну что у вас за жизнь-то такая хе***вая, что в вас столько злобы. И главное, какие все смелые“. Кто захочет оскорбить — обязательно найдет, к чему придраться”.

Поклонники не оценили порыва звезды и заметили, что ему стоит научиться прислушиваться к критике. Но Данила уверен, что нельзя пытаться составить свое мнение о картине только по одному трейлеру: “Надеюсь, я никогда не буду ориентироваться на мнение людей, которые пишут гадости. К счастью, тех, кто принимает фантазию, эмоции и готов увидеть историю, гораздо больше. Мы снимали кино для них”.