Дана Борисова устроила скандал на шоу “Секрет на миллион”

Вся Россия с замиранием сердца следила за перипетиями судьбы телеведущей Даны Борисовой. После продолжительной алкогольной зависимости она попала в наркотическую клинику, из которой самостоятельно выбраться уже не смогла. Впервые после курса интенсивной реабилитации звезда готова поделиться самым сокровенным.
Сразу после прилета из Таиланда Дана Борисова даст интервью Лере Кудрявцевой в программе “Секрет на миллион” на телеканале НТВ. Сама передача выйдет 16 сентября в 17:00, однако в распоряжении Dni.Ru оказались уникальные кадры со съемок шоу, которые уже сейчас позволяют оценить накал страстей в студии.
На записи видно, что Дана Борисова отказывается отвечать на некоторые вопросы, а несколько раз порывается и вовсе уйти из студии. В частности, возмущение звезды вызвал вопрос “Где Дана Борисова прятала запрещенные препараты от матери?”.
К слову, мать Даны Борисовой, с которой телеведущая до сих пор находится в сложных отношениях, также присутствует в студии. Она расскажет о своей боли, ведь именно она решилась на отчаянный шаг — определить страдающую от зависимости дочь в клинику.
Пришел на съемки и отец, который впервые за долгое время смог обнять родную дочь.
❤️❤️❤️,привет,мои любимые)))Немного страшно мне и волнуюсь...3 дня осталось до отлёта в Москву..Впереди непростые телесъёмки в программе @leratv 😘,до сих пор не ясно,состоится ли встреча с моей ненаглядной доченькой @polinaaxenova2007 ❤️❤️❤️,которой 27 августа исполнится 10 лет.Потихоньку стала спасать других людей,как певца #евгенийосин .В своё время из моей квартиры спасли меня мои друзья @nikita_lushnikov , @malakhov007 ,и моя мама,настала и моя очередь помогать другим🙏🙏🙏Пишите мне,всех люблю 😍 Дана))#НАС #МеждународныйАнтинаркотическийЛагерьНАС #Крым #данаборисова Спасибо большое тем,кто встречает меня @stylist.dmitry.magin,@_natalia_saprikina, @artem_bezhanyan , @tati.333 , @maria_remizova , @ruslangromov , @olegraiko ,жду встречи))
2,5 месяца реабилитации. На Самуи наш рц Сабаи расположен сразу на двух виллах в разных концах острова. Меня с тремя другими реабилитантами перевели в другой дом. Он расположен в диких джунглях, многих ребят я знала раньше ю, с другим только познакомилась. Здесь не много другой распорядок дня, другой психолог или легендарные консультанты Антон С. и Максим З. Я с гордостью поддерживаю мое новое назначение впереди идущей. Теперь мне нельзя лениться и не работать на группах. Сегодня 8:45 была группа дневник позитивных изменений, по том только сегодня, и терапевтическая группа с Юлей. Очень скучаю по Полине с 13 июня не слышала ее голосок. 9 июля нас везут в трех дневную поездка в Малайзию на экскурсию. Следите за видео дневником моей реабилитации на канале Ютуб Никиты Лушникова @nikita_lushnikov И большой привет передаю @malakhov007 🍀🍀🍀
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