Дана Борисова устроила скандал на шоу “Секрет на миллион”

Вся Россия с замиранием сердца следила за перипетиями судьбы телеведущей Даны Борисовой. После продолжительной алкогольной зависимости она попала в наркотическую клинику, из которой самостоятельно выбраться уже не смогла. Впервые после курса интенсивной реабилитации звезда готова поделиться самым сокровенным.

Сразу после прилета из Таиланда Дана Борисова даст интервью Лере Кудрявцевой в программе “Секрет на миллион” на телеканале НТВ. Сама передача выйдет 16 сентября в 17:00, однако в распоряжении Dni.Ru оказались уникальные кадры со съемок шоу, которые уже сейчас позволяют оценить накал страстей в студии.

На записи видно, что Дана Борисова отказывается отвечать на некоторые вопросы, а несколько раз порывается и вовсе уйти из студии. В частности, возмущение звезды вызвал вопрос “Где Дана Борисова прятала запрещенные препараты от матери?”.

К слову, мать Даны Борисовой, с которой телеведущая до сих пор находится в сложных отношениях, также присутствует в студии. Она расскажет о своей боли, ведь именно она решилась на отчаянный шаг — определить страдающую от зависимости дочь в клинику.

Пришел на съемки и отец, который впервые за долгое время смог обнять родную дочь.







