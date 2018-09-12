Дана Борисова обратилась в органы опеки: дочь боится идти в школу из-за угроз отца

Несмотря на это, 11-летняя наследница проживает преимущественно с Даной. Именно телеведущая оплачивает все расходы девочки, обеспечивая ее одеждой и питанием. Теперь же Борисова твердо намерена отправиться в органы опеки и написать заявление на бывшего мужа. На то есть веская причина, ведь Максим Аксенов пригрозил ребенку физическим наказанием.

“Вчера Полина позвонила папе и попросила, чтобы он отдал ей осенние вещи. Я ведь забрала ее без одежды, обуви, а скоро холода. В ответ он приказал не грубить ему и пообещал встретить Полинку после школу и выпороть ремнем за дерзость. У меня ребенок напуган, боится идти в школу. Она же девочка, а ей собственный отец угрожает насилием”, — поделилась эмоциями Дана со “СтарХитом”.

По словам телеведущей, она уже не в первый раз отправляется на встречу с представителями органов опеки. Каждый раз социальные работники реагируют одинаково: они вызывают Максима Аксенова на встречу, а тот грубит окружающим, никак не меняя свое поведение.

Несмотря на это, Дана не отчаивается и готова пойти на все, лишь бы обеспечить безопасность дочери. Сейчас в семье телеведущей очень остро стоит финансовый вопрос, ведь Борисова не только покупает все необходимо для Полины, но еще и платит алименты бывшему мужу.

“Я полностью собрала Полину в школу. Сейчас она проживает со мной и очень хочет пойти на фитнес. Однако у меня нет средств на покупку абонемента. Конечно, я хочу, чтобы все это закончилось, но получить право опеки можно только через суд, а у меня нет денег на адвоката”, — призналась звезда.

А вот Максим Аксенов ранее неоднократно отрицал обвинения экс-возлюбленной в свой адрес. Мужчина утверждал, что Дана не хочет, чтобы дочь проживала с ней.

Так или иначе, сейчас 11-летняя Полина проводит большую часть свободного времени с матерью. Телеведущая специально обустроила для девочки отдельную комнату в своей новой квартире. Поклонники же надеются, что и это испытание окажется Дане по плечу, и ситуация с опекой над ребенком наконец разрешится.