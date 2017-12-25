Руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков находится в больнице уже месяц. Утром 25 декабря стало известно, что состояние артиста резко ухудшилось. Администрация театра заверила, что Олег Павлович медленно, но верно выздоравливает и даже ходит по палате, хотя говорить о выписке преждевременно.
"Все то же самое уже три недели. Немного, конечно, получше. Никаких ухудшений нет, все стабильно. Среднее состояние. Стабильное", – цитирует представителей театра радио "Говорит Москва".
Сын Олега Табакова Павел тоже призвал поклонников артиста не паниковать. "Все хорошо. Все хорошо", – лаконично ответил он на вопрос об изменении состоянии Табакова-старшего.
Изначально пресса писала о том, что у артиста произошло нагноение в зубном имплантате. Позже появилась информация, что артисту сделана трахеотомия - отверстие в горле, куда вставлена канюля для лучшей вентиляции легких. Врачи решили, что кризис в состоянии Табакова миновал, и тот пошел на поправку.
Однако у артиста начался сепсис и "синдром глубокого оглушения". Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и теперь медики боятся делать прогнозы. К тому же впереди у Табакова сложная челюстная операция по удалению имплантата, который врос в кость.
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