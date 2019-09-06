Цымбалюк-Романовская обеспечила себя до конца дней

Виталина Цымбалюк-Романовская - частый гость различных ток-шоу. Многие съемки с ее участием заканчиваются скандалами. Так, во время записи одной из программ пианистка подралась со своей бывшей подругой Элиной Мазур. Хрупкая блондинка публично выясняла отношения чуть ли не на кулаках и с бывшей женой Джигарханяна Татьяной Власовой.
А ведь все это Виталина делала не бесплатно. Она столько раз посетила шоу, что уже обеспечила себя до конца жизни. Как сообщают инсайдеры, предприимчивая блондинка сумела сколотить неплохое состояние в браке с Джигарханяном. Однако развод и вовсе приносит ей нескончаемый золотой дождь. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Однажды Виталина запросила за свое участие в одной из передач миллион рублей. "Случайно выкрал ведомость и увидел, что Виталине за каждый эфир платили по миллиону рублей. Поэтому говорить о ней просто мерзопакостно", - цитирует продюсера Марка Рудинштейна "Собеседник".
Сложно даже подсчитать, сколько раз за последнее время выходили ток-шоу, посвященные Цымбалюк-Романовской. Но, похоже, Виталина заработала на праздном любопытстве зрителей кругленькую сумму, обеспечив себе безбедную старость.
Нетрудно предположить, что в соцсетях эта информация вызывает всплеск негодования. Пользователи возмущаются размером заработка Виталины и ее предприимчивостью.
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак показала фото без трусов
В кадре Собчак показывает книгу своего возлюбленного...
СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл задумались о переезде в США
Принц Гарри и его жена, герцогиня Сассекская Меган...
ВИДЕО: Семенович обещает спасти мужчин своим бюстом (10)
Российская певица Анна Семенович , пообещала, что будет...
TOP новостей
Мрачный прогноз экономиста будущему поколению: нет гарантий, что дети будут жить лучше, чем родители (3)
Заместитель главы Центробанка Литвы , профессор...
Адам Михник в Литве: Россия не должна быть империей
Являются ли Россия и Беларусь головной болью для...
За жилье своей мечты жители Литвы денег не жалеют: цены выше, чем в столице (3)
Старая квартира в Неринге или новый дом в Паланге в...
Представитель библиотеки: установка мемориальной доски Норейке согласована не полностью, но доска может остаться (32)
Официальное согласие библиотеки Академии наук Литвы...
Эксперты ВОЗ: Литва - самая пьющая страна Европы (41)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)...