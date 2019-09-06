Цымбалюк-Романовская обеспечила себя до конца дней

Виталина Цымбалюк-Романовская - частый гость различных ток-шоу. Многие съемки с ее участием заканчиваются скандалами. Так, во время записи одной из программ пианистка подралась со своей бывшей подругой Элиной Мазур. Хрупкая блондинка публично выясняла отношения чуть ли не на кулаках и с бывшей женой Джигарханяна Татьяной Власовой.

А ведь все это Виталина делала не бесплатно. Она столько раз посетила шоу, что уже обеспечила себя до конца жизни. Как сообщают инсайдеры, предприимчивая блондинка сумела сколотить неплохое состояние в браке с Джигарханяном. Однако развод и вовсе приносит ей нескончаемый золотой дождь. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Однажды Виталина запросила за свое участие в одной из передач миллион рублей. "Случайно выкрал ведомость и увидел, что Виталине за каждый эфир платили по миллиону рублей. Поэтому говорить о ней просто мерзопакостно", - цитирует продюсера Марка Рудинштейна "Собеседник".

Сложно даже подсчитать, сколько раз за последнее время выходили ток-шоу, посвященные Цымбалюк-Романовской. Но, похоже, Виталина заработала на праздном любопытстве зрителей кругленькую сумму, обеспечив себе безбедную старость.

Нетрудно предположить, что в соцсетях эта информация вызывает всплеск негодования. Пользователи возмущаются размером заработка Виталины и ее предприимчивостью.