Единственная дочь Армена Джигарханяна Елена погибла 30 лет назад. Тогда произошедшее назвали несчастным случаем. Однако у экс-жены актера Виталины Цымбалюк-Романовской есть своя версия о том, что произошло с наследницей артиста.
© RIA/Scanpix

"Она погибла в 23 года. Несколько раз я предлагала Джигарханяну навестить ее могилу, но он всегда начинал нервничать и переводил разговор на другое. Мне рассказывали о Елене его близкие. Не исключаю, что такая реакция – проявление чувства вины", – заявила пианистка.

Цымбалюк-Романовская уверена, что дочь актера убила себя. "Все-таки когда дочка заканчивает жизнь по своей воле, это связано с сознательным действием, с протестом", – отметила Виталина.

По словам пианистки, девушку до отчаянного шага довела семья. "Нельзя просто так, ни с того ни с сего завести мотор и пустить в машину газ, чтобы умереть вместе с любимым человеком. Такого не случится, если тебя дома ждут, любят, могут выслушать", – считает бывшая жена артиста.

При этом Цымбалюк-Романовская признает, что не осведомлена об истинной причине трагедии. "При мне Армен Борисович так ни разу и не решился съездить на могилу Лены. Он не любил говорить о дочери", – цитирует "Караван историй" Виталину.

Дочь Джигарханяна болела генетическим заболеванием – хореей Хантингтона. Девушка погибла 30 декабря 1987 года. Тело Елены нашли в гараже рядом с заведенным автомобилем. На водительском сидении был найден труп возлюбленного дочери артиста. Причиной смерти судмедэксперты назвали отравление угарным газом.

Dni.ru
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