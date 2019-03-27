"У Нодара была яркая, многозначительная и мужественная внешность, которая вызывала особые симпатии зрителей", - заявил ТАСС грузинский режиссер Гоги Торадзе. По его словам, Мгалоблишвили был не только выдающимся актером, но и прекрасным наставником, педагогом для молодых артистов.
Мгалоблишвили начал работать в драматическом театре имени Котэ Марджанишвили в 1954 году. Самыми знаменитыми его театральными ролями стали роли Яго ("Отелло"), Освальда ("Привидения") и Актера ("На дне"). В кино Мгалоблишвили дебютировал в 1958-м. Снимался в основном у грузинских кинорежиссеров. Самая запоминающаяся и выдающаяся его роль в кинематографе - граф Калиостро в "Формуле любви" Марка Захарова.
Среди других его работ - роль Негоро в фильме "Капитан "Пилигрима", а также роли в многосерийном фильме 1977 года "Берега", и детективе "Огарева, 6". В 2002 году он получил роль в сериале "Спецназ", в 2003-м снялся в продолжении - "Спецназ 2". В 2004 году снялся в роли Кощея в фильме "Чудеса в Решетове".
Cкончался актер Нодар Мгалоблишвили - граф Калиостро из "Формулы любви"
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