"Чувствую себя использованной": брак Ивана Краско с молодой женой оказался фикцией

Наталья Краско (в девичестве Шевель) год назад развелась с Иваном Краско. Причиной расставания 89-летнего актера с четвертой женой стал отказ молодой возлюбленной рожать ему наследника. Однако 28-летняя Шевель всегда опровергала эти слухи, а теперь решилась раскрыть правду.
Иван Краско сейчас живет со своей третьей женой Натальей Вяль и детьми. "Он живет вместе с Натальей Николаевной и детьми. Сейчас понимаю, что он любил ее все это время. И женился на мне, чтобы показать ей, что еще что-то может и интересен, потому что я никогда не видела такого рвения развестись. Меня он так не любил, как ее", - поделилась сокровенным Наталья Шепель.
По ее словам, Ивану Ивановичу совершенно не важно, как к нему относится Вяль. "Все это наталкивает меня на вывод, что наш брак был с его стороны «мулькой». Я себя чувствую использованной", - цитирует актрису "СтарХит".
А ведь Наталья готова была отстаивать любовь и бороться за Краско. "Но через некоторое время поняла, что чувствовала все это одна! Обидно, ведь невозможно так, чтобы с глаз долой - из сердца вон", - посетовала девушка.
Больше всего ее убил тот факт, что Иван Иванович, узнав, что она с ним разводится, с радостью собрал вещи и уехал. "Он услышал слово «развод» и помчался туда, только пятки сверкали. А как я живу - его не волнует... Помню, мы давали интервью, а он рассказывает с упоением: «Вот, моя супруга Наталья Николаевна готовит, держит дом в чистоте»… Я не помню такого в свой адрес за три года нашего брака! Уже молчу про деньги, которые утекали к ней. Да, это все было завуалировано детьми, но где мальчики, там и она", - сказала, как отрезала, Шевель.
Как признается Наталья, развод пошел ей на пользу. Более того, она периодически видится с Краско. "Радуюсь, что стала свободным человеком... В основном я предлагаю встретиться, потому что он не может взять и позвонить мне из-за проблем со зрением. Иногда спрашивает, почему так долго не появлялась", - заключила Наталья Шевель.
"Чувствую себя использованной": брак Ивана Краско с молодой женой оказался фикцией
28-летняя Наталья Шевель решилась раскрыть правду/
Шварценеггер чуть не умер во время операции на сердце
Актер Арнольд Шварценеггер оказался на грани смерти...
ВИДЕО | Максим Галкин опубликовал "компромат" на Ларису Гузееву (1)
Галкин опубликовал на своей странице в Инстаграм...
ВИДЕО | 74-летний Петросян ради молодой пассии 2-3 раза в неделю ходит в фитнес-центр
С тех пор, как о Евгение Петросяне начала заботиться его...
TOP новостей
Условия работы машинистов в Литве: переутомление, отсутствие опыта и сверхурочные (78)
Новым машинистам "Литовской железной дороги" не хватает...
Литовские перевозчики начали действовать: просят банки обеспечить перевод имущества за границу (19)
Правительство Литвы намерено увеличить коэффициент...
Советник президента Литвы призывает не импортировать газ из России через клайпедский терминал (30)
Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Ярослав...
Из-под могучих усов. Сергей Лозница: "Сегодня полностью изменить взгляды людей можно за две недели" (5)
Сталин жил. Сталин жив? Во всяком случае, породившее...
В Литве проверят внимательность водителей: оборудуют первые дорожные знаки с изменяющимися сообщениями (3)
На этой неделе на перекрестке ул. Гележинё Вилко и...