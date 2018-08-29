"Что за буря на ровном месте?" Агутин прокомментировал слухи о разводе с Варум

Российский певец Леонид Агутин отреагировал на слухи об их расставании с исполнительницей Анжеликой Варум. Об этом он написал в своём посте в социальной сети "Инстаграм", внимание на него обратил портал "Дни.ру".

— Ребята, вы чего это? Что за буря на ровном месте? Анжелика опубликовала стихотворение "Ухожу навсегда". Кто-то, не дочитав до конца и не поняв смысла, расстроился, а кто-то обрадовался: ура! Есть повод поглумиться! — сказал артист.

После слухов фанаты пары начали предполагать, что у наставника "Голоса" появилась новая возлюбленная и он принял решение разводиться.

Он добавил, что, начитавших слухов о своей личной жизни, только лишь испортил себе вечер, но при этом поклонники Агутина облегчённо выдохнули.

— А я так и знала, обман! Агутин и Варум — это одно целое!, — говорит поклонница.

— Вы лучшие! С детства вами восхищаюсь! Пример для многих! Счастья вам! — отметила другая.