Российский певец Леонид Агутин отреагировал на слухи об их расставании с исполнительницей Анжеликой Варум. Об этом он написал в своём посте в социальной сети "Инстаграм", внимание на него обратил портал "Дни.ру".
— Ребята, вы чего это? Что за буря на ровном месте? Анжелика опубликовала стихотворение "Ухожу навсегда". Кто-то, не дочитав до конца и не поняв смысла, расстроился, а кто-то обрадовался: ура! Есть повод поглумиться! — сказал артист.
После слухов фанаты пары начали предполагать, что у наставника "Голоса" появилась новая возлюбленная и он принял решение разводиться.
Он добавил, что, начитавших слухов о своей личной жизни, только лишь испортил себе вечер, но при этом поклонники Агутина облегчённо выдохнули.
— А я так и знала, обман! Агутин и Варум — это одно целое!, — говорит поклонница.
— Вы лучшие! С детства вами восхищаюсь! Пример для многих! Счастья вам! — отметила другая.
"Что за буря на ровном месте?" Агутин прокомментировал слухи о разводе с Варум
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