Что-то пошло не так: знаменитые геи, сменившие ориентацию после отношений с женщинами

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Обратная сторона славы - вся твоя жизнь как на ладони. И немало знаменитых мужчин, чтобы скрыть свою истинную ориентацию, в свое время даже были женаты на женщинах. Подробнее о них ― в нашей подборке.
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- 2. Элтон Джон
- 3. Рок Хадсон
- 4. Джейсон Коллинз
- 5. Рики Мартин
- 6. Алан Камминг
- 7. Джонатан Пламмер
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