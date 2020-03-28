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В связи с пандемией коронавируса практически во всех странах мира введен карантин. Россия не стала исключением. Но не все могут позволить себе трудиться из дома. Так, телеведущая Лера Кудрявцева вынуждена ездить на съемки, — сообщает “КП”. Возможно это и стало причиной ее странной видеозаписи в блоге.
"Что, сволочи, дома сидите?" Лера Кудрявцева оскорбила сидящих на карантине
© Sputnik / Scanpix

“Ну что, сволочи, дома сидите все? А мы на работе”, — неожиданно высказалась Кудрявцева. Кого она назвала “сволочами”, зрителей или просто друзей, в шутку или всерьез, женщина не пояснила.

Однако в соцсетях поклонники стали бурно обсуждать увиденное и услышанное. Многие откровенно оскорбились и осудили Кудрявцеву за ее неоднозначное высказывание. Кроме того, публика обратила внимание, что телеведущая позировала без маски, в то время как ее коллеги не стали пренебрегать средством защиты.

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