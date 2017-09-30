“Прилечу в Москву и буду уговаривать мужа переехать в Китай! Ну, если честно, то я иногда думаю, что можно было бы в один день собраться и переехать всей семьей. Дети будут говорить на английском, как на родном языке, общаться с людьми разных культур . В конце концов будут жить. Потому, что в Москве жить тяжело, вообще иногда ощущение что мы не живем, а существуем!” — призналась Ксения.
Среди основных причин, по которым Ксении хочется уехать из России, — постоянный стресс. Бородина внимательно понаблюдала за населением Китая и осознала, что ритм жизнь китайцев гораздо спокойнее.
“Посмотрите на расслабленных азиатов, европейцы в меньшей степени, но у них обед святое, семья святое, праздники святое, встреча с друзьями святое, все святое, все в приоритете для себя. И у нас?! Работа, работа, работа, работа, еще раз работа, стресс, вирусы, дети болеют, холодно, дождь, работа, обед не святое (не успеваю), пробки… Тут кстати тоже пробки, но их вообще не замечаешь как-то, и я никогда не знала, но китайцы очень добрый народ, очень медленный, но добрые такие, что все прощаешь!” — продолжила Ксения. Между прочим, несмотря на то, что заграничное жилье есть у многих звезд, не так много знаменитостей решается действительно уехать из России. Вот и Ксения, уверены поклонники, не покинет столицу. Ведь совсем недавно она въехала с мужем в собственный загородный дом, где сейчас вовсю идет ремонт.
Михаила Ефремова вызвали в школу из-за дочери (1)
Героями программы “Вечерний Ургант” стали Михаил...
Что случилось? Ксения Бородина хочет покинуть Россию навсегда (2)
Ксения Бородина совершенно неожиданно для своих...
Бюджет восьмого сезона "Игры престолов" перевалил за 90 миллионов долларов
Телеканал HBO планирует потратить 15 миллионов долларов...
Джеймс Кэмерон назвал дату премьеры нового "Терминатора" (1)
Джеймс Кэмерон объявил дату премьеры нового...
TOP новостей
Прогноз на начало отопительного сезона: такого октября не было два года (9)
Представитель Гидрометеорологической службы Литвы...
Юлия Латынина: в России заканчиваются деньги и телевизор, осталось насилие (164)
Известная российская журналистка и писатель Юлия...
Каждый второй в Литве умирает от проблем с сердцем и инсультов (39)
Литва занимает четвертое место (54%) по количеству...