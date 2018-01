Что произошло с забытыми поп-звездами 90-х?

1 10 DJ BoBo. Провал на Евровидении

Move Your Ass!, What is Love и It's My Life – в середине девяностых эти прилипчивые мотивчики звучали практически на каждой радиостанции и на каждой дискотеке. Но большинство исполнителей этих песен грелись в лучах славы лишь несколько лет, и сейчас их приглашают выступать только из-за сентиментальных воспоминаний.