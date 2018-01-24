Что произошло с забытыми поп-звездами 90-х?

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DJ BoBo. Провал на Евровидении
Move Your Ass!, What is Love и It's My Life – в середине девяностых эти прилипчивые мотивчики звучали практически на каждой радиостанции и на каждой дискотеке. Но большинство исполнителей этих песен грелись в лучах славы лишь несколько лет, и сейчас их приглашают выступать только из-за сентиментальных воспоминаний.

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DJ BoBo. Провал на Евровидении
SHOWTIME!
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