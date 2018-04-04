В первую и основную группу запретной еды вошли все виды моллюсков, употребление которых в сыром виде, по мнению экспертов Центра по контролю и профилактике заболеваний, наиболее опасно из-за содержания вредоносной бактерии Вибрио, обитающей в прибрежных водах.
Следующим продуктом в черном списке стало сырое мясо и стейки слабой прожарки, в которых также сохраняются противопоказанные человеку микроорганизмы.
Кроме того, королевскому семейству запретили пить водопроводную воду, даже если это разрешено в стране пребывания.
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