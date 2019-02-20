Как пишет израильская пресса, высокая стоимость билетов объясняется тем, что вещательная компания KAN, которая отвечает за организацию "Евровидения", не получила от правительства денег на проведение конкурса, а лишь заем. Кроме того, конференц-центр Expo Tel Aviv, где будет проходить конкурс, вмещает всего 7300 человек, из них 3000 мест зарезервированы для делегаций. Также KAN указывает, что себестоимость организации таких мероприятий в Израиле традиционно очень высока.
Билеты на полуфиналы конкурса будут дешевле. Например, место в зале обойдется в 183 евро, VIP-билеты в зале - 244 евро, первые ряды - 305 евро. Тем, кто хочет попасть на финальные выступления участников, придется выложить 280 евро за билет в зал, 329 евро за VIP-билет, 414 евро за билет в первые ряды. Сообщается, что купить билеты можно будет на сайте www.leaan.co.il.
Отметим, что в прошлом году билеты на финал конкурса, проходившего в Лиссабоне, варьировались в ценовом диапазоне 35-300 евро. На концерты полуфиналов цены были ниже. На "Евровидение 2017" в Киеве можно было сходить по цене от 8 евро.
Напомним, конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
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