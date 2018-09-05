C Кевина Спейси и Сигала сняли обвинения в сексуальных домогательствах случившихся 25 лет назад

Прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) отказалась заводить уголовные дела против актеров Кевина Спейси и Стивена Сигала по обвинениям в сексуальных домогательствах.
По данным портала TMZ, прокуроры сочли невозможным предъявлять обвинения за истечением срока давности, так как речь идет об инцидентах, произошедших в 90-е годы.
23 августа Спейси стал фигурантом еще одного дела об изнасиловании. Расследования также проводятся в Великобритании, где против актера выдвинуто шесть обвинений. Напомним, обвинения в педофилии, изнасилованиях и эксгибиционизме разрушили карьеру актера.
В марте две женщины выступили с обвинениями против Сигала. Актриса Регина Симонс утверждает, что тот изнасиловал ее у себя дома в 1993 году. Другая рассказывает о событиях 2002 года, когда актер засунул руку ей в трусы во время прослушивания.
21 августа фильм «Клуб миллиардеров» (Billionaire Boys Club) с участием Кевина Спейси за первый уикенд американского проката собрал всего лишь 618 долларов. Это первая картина со Спейси в кадре после скандала с обвинениями артиста в сексуальных домогательствах. Ранее он был выведен из актерского состава сериала «Карточный домик», а его сцены в драме «Все деньги мира» Ридли Скотта были пересняты с Кристофером Пламмером в роли, ранее отведенной Спейси.
Осенью 2017 года Кевина Спейси обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе зять короля Норвегии, девять коллег, работавших над сериалом «Карточный домик», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний Спейси было 14 лет.
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