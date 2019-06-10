Несмотря на уже завершившийся бракоразводный процесс, Виталина продолжает быть героиней громких заголовков в желтой прессе. На этот раз женщина, прославившаяся скандалами, а не творчеством (напомним, по профессии Цымбалюк-Романовская - пианистка и выступает с концертами), стала объектом нападения ее бывшей подруги и представительницы Элины Мазур, которая делала заявления от лица Виталины во время развода с актером Арменом Джигарханяном. Однако потом что-то пошло не так и Виталина обвинила представительницу в распространении лжи - с тех пор и началась вражда.
Пару лет назад женщины уже "сцепились" на пресс-конференции, где обменивались оскорблениями, теперь же в ход пошли кулаки. Более того, Мазур появилась с новыми обвинениями. По ее словам, с появлением Цымбалюк-Романовской в театре Джигарханяна начались интриги и устранение неудобных людей. Мазур назвала несколько фамилий актеров, покинувших театр - Владимир Капустин, Станислав Дужников, Андрей Мерзликин, Елена Ксенофонтова.
Ярость Элины Мазур вызвали слова в ее адрес от Виталины и ее нынешнего любовника Прохора Шаляпина. Не выдержав, женщина стала бить Цымбалюк-Романовскую по лицу, на помощь тут же бросился Шаляпин.
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