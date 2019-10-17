Бывший возлюбленный Анастасии Заворотнюк остался без квартиры

В 2014 году Жигунов взял кредит для съемок фильма и не смог его вернуть. Вместе с процентами и пени он оказался должен банку около 38 млн рублей. В 2018 году актер проиграл суд заемщику, между ними было заключено мировое соглашение об отсрочке платежа. Банк дал время на погашение кредита до 31 января 2019 года, однако Жигунов не смог расплатиться и к этой дате. Тогда банк подключил к делу приставов.

"Приставы уже арестовали одну из трех квартир Жигунова - "однушку" на Мосфильмовской (40 кв. м)", - рассказал источник интернет-издания "Комсомольская правда" в юридическом отделе кредитного учреждения.

В ней, кстати, хранились награды актера. Впрочем, "однушки" стоимостью 16 млн рублей не хватило для погашения долга, а больше приставы ничего взять с Жигунова не могут, поскольку большая часть недвижимости оформлена на его супругу. Оставшуюся в его владении единственную квартиру забрать не разрешает закон.

Как утверждает "КП", Жигунов переживает серьезные финансовые трудности на фоне тяжелой болезни своей бывшей возлюбленной Анастасии Завортнюк. Журналисты поинтересовались, поможет ли он актрисе деньгами в случае необходимости. Жигунов в ответ заявил, что этот вопрос он будет обсуждать не с ними.