По информации Борисовой, она готовилась к путешествию на курортный остров, где собирается встретить Новый год, когда появился ее экс-супруг в сопровождении стражей порядка и медиками скорой помощи. Телеведущая рассказала, что они осмотрели Полину с целью проверки заявления отца девочки о том, что Борисова применяет к ней физическую силу. Ведущая попросила бывшего мужа покинуть ее квартиру.
При этом после разговора с правоохранителями и врачами Полина уехала ночевать к отцу. Борисова объяснила такое решение дочери началом очередного подросткового кризиса. Вместе с тем теледива дала понять, что не против отправить Полину пожить к отцу, так как пишет книгу и ей необходимо сосредоточиться.
В одной из публикаций в социальной сети Борисова подтвердила, что Полина проведет новогодние каникулы с отцом, в то время как сама ведущая будет отмечать их в "огромной компании" на зарубежном курорте.
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