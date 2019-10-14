По словам 74-летнего Александра Стефановича, когда он был женат на Пугачевой, жизнь была особенно бурной. Например, кинорежиссер и писатель вспомнил, как однажды ночью пара проснулась от того, что у них была подожжена входная дверь. «Она пылала, ее облили бензином. Мы вышли и еле потушили. Вообще я в браке с Аллой насмотрелся таких вещей, которые хотелось бы забыть», — заявил артист.

Также Александр Борисович поведал о выступлении экс-жены в Ленинграде. Однажды к Пугачевой на стадион вышел поклонник, очень милый на вид, который протянул ей цветы. Певица приняла их и внезапно стала терять голос. Тогда артистка извинилась перед зрителями и покинула сцену. Оказалось, что мужчина с улыбкой протянул Алле Борисовне букет, показал нож и прошептал: «Я тебя сейчас убью». Недоброжелателя поймать не удалось.

Есть еще страшный случай, связанный с Пугачевой и Стефановичем. Как-то Алла Борисовна достала письмо из почтового ящика, в котором было написано следующее: «Ты недостойна жить на этом свете. Для того, чтобы я с тобой окончательно поговорил, решил все вопросы, ты должна прийти в 12 часов на Главпочтамт».

Пара сразу же обратились в милицию. «Нас стали спрашивать, были ли подозрительные люди, которые приходили за последнее время. А дня три назад как раз заходил человек, такой невзрачный, невысокого роста. Он тогда очень удивился, что Алла замужем. Что-то фыркнул и ушел», — рассказал Александр Борисович.

На встречу к преследователю пошел Стефанович. На месте работала группа захвата. Они договорились, что штурмовики будут стоять на втором этаже места назначения. По словам актера, он так долго ждал незнакомца, что решил выйти на свежий воздух и столкнулся с ним лицом к лицу. «В этот момент подбежала группа захвата, сжала его с двух сторон и куда-то увезла. А потом мне сообщили, что при нем был топорик», — добавил писатель.

К слову, в дальнейшем недоброжелатель сел в поезд до Харькова и по дороге убил двух проводниц. Кроме того, он лишил жизни еще двух пассажирок. Все трупы неизвестный выбросил в окно. Мужчину поймали — он был серийным маньяком. В его записной книжке Примадонна числилась как следующая жертва (речь о серийном убийце Анатолии Нагиеве. — Прим.TUT.BY).

«Он был заточен на Пугачеву. Собирал ее открытки, и в силу того, что у него не произошел контакт с Аллой, он выразил агрессию на этих женщинах, убил этих людей. Его в 1981 году расстреляли», — подытожил Стефанович в программе «Звезды сошлись».