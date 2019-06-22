Развод телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана обошелся без скандалов, тяжб за опеку над ребенком и дележки имущества. Бывшие супруги сумели расстаться красиво и цивилизованно.
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Впрочем, как пишет "Комсомольская правда", точку ставить рано - по российским законам, имущественные претензии бывшие супруги могут предъявить друг другу в течение трех лет после официального расторжения брака.

Издание также подсчитало, что и кому из пары Собчак-Виторган принадлежало до брака и что супруги покупали вместе. Сообщается, что в браке Ксения и Максим приобрели квартиру в центре Москвы и загородный дом в Подмосковье, однако делить недвижимость при разводе пара не стала. "КП" уточняет, что приобретались квартира и особняк на деньги Собчак, на нее же и оформлена недвижимость.

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У каждого из экс-супругов есть и своя недвижимость. Максиму принадлежат две квартиры в Москве, у Ксении - по квартире в Москве (ее она сдает) и в Санкт-Петербурге, апартаменты в Юрмале и дом на Рублевке, которым она владеет вместе с матерью - Людмилой Нарусовой.

Кроме того, Виторган и Собчак при разводе не стали рассматривать вопрос об алиментах на содержание сына Платона. Как полагает издание, родители мальчика договорились обо всем в частном порядке. "КП" сообщает, что бывшие супруги договорились о том, что ребенок будет жить с матерью, при этом Ксения не препятствует общению сына с папой.

Бывший муж Ксении Собчак не будет платить алименты на сына
© RIA / Scanpix


По словам охранника дома, где живет Собчак, там часто видят Виторгана, гуляющего с Платоном: "У него есть ключи от квартиры, и он может приходить в любое время, видеться с сыном в отсутствие Собчак. Иногда он остается на ночь в этой квартире с ребенком, если Ксения в командировке".

По данным издания, сейчас телеведущая строит еще один загородный дом, в котором запланированы две детские комнаты.

SHOWTIME!
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