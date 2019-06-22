Впрочем, как пишет "Комсомольская правда", точку ставить рано - по российским законам, имущественные претензии бывшие супруги могут предъявить друг другу в течение трех лет после официального расторжения брака.
Издание также подсчитало, что и кому из пары Собчак-Виторган принадлежало до брака и что супруги покупали вместе. Сообщается, что в браке Ксения и Максим приобрели квартиру в центре Москвы и загородный дом в Подмосковье, однако делить недвижимость при разводе пара не стала. "КП" уточняет, что приобретались квартира и особняк на деньги Собчак, на нее же и оформлена недвижимость.
У каждого из экс-супругов есть и своя недвижимость. Максиму принадлежат две квартиры в Москве, у Ксении - по квартире в Москве (ее она сдает) и в Санкт-Петербурге, апартаменты в Юрмале и дом на Рублевке, которым она владеет вместе с матерью - Людмилой Нарусовой.
Кроме того, Виторган и Собчак при разводе не стали рассматривать вопрос об алиментах на содержание сына Платона. Как полагает издание, родители мальчика договорились обо всем в частном порядке. "КП" сообщает, что бывшие супруги договорились о том, что ребенок будет жить с матерью, при этом Ксения не препятствует общению сына с папой.
По словам охранника дома, где живет Собчак, там часто видят Виторгана, гуляющего с Платоном: "У него есть ключи от квартиры, и он может приходить в любое время, видеться с сыном в отсутствие Собчак. Иногда он остается на ночь в этой квартире с ребенком, если Ксения в командировке".
По данным издания, сейчас телеведущая строит еще один загородный дом, в котором запланированы две детские комнаты.
Бывший муж Ксении Собчак не будет платить алименты на сына
Развод телеведущей Ксении Собчак и актера Максима...
Затмить Меган любой ценой: Кейт Миддлтон снова беременна (3)
Герцогиня Кембриджская Кейт беременна четвертым...
Бывшая жена Шнурова рассказала про его запои (3)
Бывшая жена музыканта Сергея Шнурова Матильда во время...
ВИДЕО: В трусах в Кремле. Публика в недоумении от наряда Бузовой (11)
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова смутила...
TOP новостей
ФОТО: на вильнюсском проспекте Гедиминаса – репетиция гонок на 1006 километров (4)
В субботу во второй половине дня в Вильнюсе на...
Эксперт: зеленые стрелки направо нужно ликвидировать – водители забывают правила (24)
Эксперты по безопасности движения заявляют, что часто...
Историю пишут победители: что в Беларуси делают с наследием князя Гедиминаса (56)
С открытием туристического сезона многие бюро...
В новейших рейтингах партий – плохие сигналы консерваторам (11)
В июне немного снизилась популярность Союза отечества...
Апокалиптический сценарий климатолога: началась цепная реакция, которую так просто не остановить (3)
Несмотря на то, что жара уходить из Литвы , похоже, ещё...