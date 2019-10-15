Бывший муж Бочкаревой о поведении актрисы: "Давайте, добивайте ее"

По словам Борисова, у Бочкаревой возникли "серьезнейшие проблемы" со здоровьем, из-за чего она, видимо, и не смогла явится в суд. О том, что на актрисе плохо отразился наркоскандал, говорил музыкант и близкий друг Бочкаревой Андрей Ковалев. Он утверждал, что она так сильно переживает эту историю, что у нее парализовала половину лицу, и подскочила температура до 40 градусов. Борисов считает, что вину за эту несут журналисты, которые "все никак не угомонятся".

"Давайте, добивайте ее, возьмите палки побольше и бейте", - заявил Борисов телеканалу "360".

В пресс-службе суда сообщили, что заседание перенесено.

Стоит отметить, что вскоре после истории с обнаруженным кокаином Наталья Бочкарева отправилась в недельные гастроли по российским городам: актриса будет выступать в спектаклях. При этом ранее с нее была взята подписка о невыезде, поскольку отказалась проходить медицинское освидетельствование.

Бывшая пиарщица Натальи Бочкаревой Дарья Дьяченко ранее заявила, что актриса собственноручно уничтожает свою репутацию тем, что отмалчивается в СМИ. По ее словам, отказ от общения с прессой и ведет к тому, что "СМИ будут копать даже там, где лежит асфальт". В то же время, историю с наркотиками Дьяченко назвала "подставой", потому что за Бочкаревой никогда не наблюдалось тяги к "чему-нибудь запрещенному".