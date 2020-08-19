Бывший любовник подал в суд на Анастасию Волочкову

В заявлении Фоменко указывает, что сожительствовал с Волочковой с октября 2014 по май 2015 года. По его словам, он "был использован" балериной с целью неосновательного обогащения. Якобы она отказалась платить за ремонт стоимостью 30 миллионов рублей (345 тысяч евро) в ее доме, прогнав нанятых знакомых строителей Фоменко. Бизнесмен утверждает, что всю сумму пришлось платить ему самому, из-за чего он влез долги и попал за решетку.

После освобождения Фоменко пытался связаться с Волочковой, однако пообщаться ему удалось только с ее представителем, которая, по его словам, публично обвинила его во лжи и заявила, что он психически болен. В своем иске Фоменко указывает, что из-за действий ответчиков вся его "жизнь пошла под откос", и из него "сделали посмешище". Моральный вред и страдания он оценил в 100 миллионов рублей.

Как пояснила изданию представитель Волочковой Юлия Вербицкая (Линник), иск стал "неприятной неожиданностью" для балерины. "Мы думали, что все ограничится ток-шоу, но раз так, то с удовольствием ждем суда", — добавила она.

Волочкова хвасталась своими романами с богатыми мужчинами в мемуарах "Плата за успех". При этом она рассказала, что бывшие жены и возлюбленные этих мужчин пытались затем "засветиться" в различных шоу и раздуть скандал из-за расставания. Балерина посоветовала им заняться своей жизнью и научиться садиться на шпагат.