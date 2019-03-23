Бывший коллега Меган Маркл рассказал о ней всё

До титула герцогини Сассекской Меган Маркл была актрисой. На ее счету роль в фильме 2015 года «Анти-социальный», в котором она сыграла на пару с актером Греггом Салкином. В недавнем интервью тот рассказал всё, что чувствует к бывшей коллеге и даже отреагировал на негатив, который выливается на беременную Маркл.
Meghan Markle
© AFP / Scanpix

Грегг посетил ток-шоу Fair Game, в котором рассказал об опыте работы с бывшей актрисой, а также прокомментировал ее семейный скандал, который родственники герцогини вытащили на общее обозрение. «Все знают ее как принцессу, и в реальной жизни она действительно похожа на принцессу, — поделился Салкин, — Она одна из самых классных, самых милых, самых искренних людей, которых я когда-либо встречал. Она была суперзвездой. И я так горжусь тем фактом, что она является частью истории моей страны, и тем, что я ее знаю».

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Как говорит бывший коллега Меган, в семейном конфликте она придерживается одного правила: «Когда они опускаются все ниже, мы поднимаемся выше» (это фраза из знаменитого выступления бывшей первой леди США Мишель Обамы, которую она сама объяснила так: «Все дело в том, чтобы не чувствовать боли. Не позволять оскорблениям и обвинениям вывести тебя на эмоции, не давать гневу превратить тебя в другого человека»). «Она все делает правильно. Меган была классной актрисой и стала классной принцессой», — заявил он.

Напомним, Кенсингтонский дворец выразил беспокойство о травле Меган Марлк и Кейт Миддлтон в интернете. Отслеживать негативные расистские и сексистские комментарии в социальных сетях и на других платформах стало всё тяжелее, поэтому королевская семья решила применить тяжелую артиллерию. В отряды «бойцов» поступило еще несколько новобранцев, среди которых Джордж Клуни и Тесси Антони.

На конференции Hulu Джордж выразил свое беспокойство о негативе в сторону Меган. «Она на седьмом месяце беременности, а ее преследуют и поносят, как когда-то Диану, эта история повторяется. Мы видели, чем это закончилось. Я не могу передать, как все это расстраивает меня», – поделился актер.

Помимо Джорджа Клуни за герцогиню вступилась и Тесси Антони, бывшая принцесса Люксембургская. Она написала у себя в Twitter пост, посвященный герцогине. «Никто такого не заслуживает. Если не знаете чего-то, молчите. Нехорошо плохо говорить о ком-то только потому, что ты защищен анонимностью в Интернете. Будьте добрее!!! Это круто! Она этого не заслужила», — написала бывшая жена принца Люксембургского Луи.

StarsLife
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